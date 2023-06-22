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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد 3 دورات تدريبية بكلية الآداب

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، خلال جلسته رقم 222 ، على عقد ثلاثة دورات تدريبية في مجالات التوثيق الرقمي  والحاسب الآلي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، فضلا عن دورة  الخط العربي لكافة الطلاب  بكلية الآداب.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورات التدريبية تلعب دوراً مهماً في تنمية المهارات لدى الطلاب، حيث تُساعدهم هذه الدورات في تطوير الذات وتحسين المستوى العلمي لهم و توسيع قاعدة المعرفة لديهم، بالإضافة إلى التدريب على العمل الجامعي ومهارات التواصل والربط بين التدريب وسوق العمل الأمر الذى يسهم في تخريج طلاب قادرة على المنافسة في سوق العمل.

 

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