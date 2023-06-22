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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

قرعة التصفيات الإفريقية
قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، هو الحدث الأكبر والأهم الذي تنتظره جماهير الكرة في القارة الإفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتخذ قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، طابعا مختلفًا بسبب عدد المنتخبات المتأهلة من القارة الإفريقية والذي يبلغ 9 مقاعد ونصف للمرة الأولى في تاريخها.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في مايو الماضي عن موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم في الجزائر حينها.

موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة حفل قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية في بنين. 

ويأتي ذلك في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في نفس البلد.

وكانت تقارير خرجت بالأمس تحدثت عن احتمالية نقل الاجتماع من بنين إلى دولة اخرى بسبب عدم الانتهاء من تجهيزات القاعة المخصصة للقرعة والاجتماع.

نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 

وبحسب نظام المسابقة والتصفيات، ستشارك 54 دولة إفريقية معتمدة لدى الفيفا في التصفيات من دور المجموعات وسيتم توزيعها على 9 مجموعات كل مجموعة 6 منتخبات.

وسيلعب كل فريق 10 مباريات 5 ذهابا ومثلهم إيابًا، بحيث يصعد صاحب الترتيب الأول مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ويتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

مصر تبتعد عن 8 منتخبات 

وبحسب نظام القرعة ستصبح المنتخبات الإفريقية صاحبة التصنيف من 1 إلى 9 على رأس كل مجموعة.

وبذلك ستتجنب مصر مقابلة أي منتخب من هذا التصنيف أي ستبتعد عن مواجهة أقوى 8 منتخبات في القارة خلال التصفيات.

وبحسب آخر تصنيف للمنتخبات الإفريقية، ستتجنب مصر مواجهة المغرب والسنغال وتونس والجزائر ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، بينما قد تواجه مصر منتخبات قوية أخرى مثل مالي وجنوب إفريقيا.

آخر تصنيف لمنتخبات إفريقيا 

وجاء آخر تصنيف لمنتخبات إفريقيا في إبريل 2023، بالترتيب، المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، مالي.

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قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

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