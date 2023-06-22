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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغلى كثيرا من الجيل الأول.. اعرف قائمة أسعار Nothing Phone 2 المنتظر

Nothing Phone
Nothing Phone

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميا عن هاتف  Nothing Phone 2  المنتظر في 11 يوليو القادم في عدة أسواق مختلفة، بما في ذلك أوروبا. 

على عكس الهاتف موديل "ناثينج فون" Nothing Phone 1 ، الذي يحتوي على شريحة من معالج "كوالكوم"، فئة Snapdragon من الجيل السابع، فإن الهاتف (2) سيحتوي على شريحة Snapdragon من الفئة 8 الأقوى المخصصة للهواتف الممتازة في الأداء، وهي ترقية رئيسية وبالتالي ، من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بسعر أعلى عن ذي قبل.

 كشف تقرير حديث من gizmochina عن تفاصيل التسعير للتكوينين المتاحين المخصصين للسوق الأوروبية، وفقًا للتقرير ، سيأتي Nothing Phone 2 بإصدارين مختلفين من حيث الذاكرة العشوائية وسعة التخزين في السوق الأوروبية. 

Nothing Phone

سيتم تسعير متغير 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت روم بسعر 729 يورو ، في حين أن إصدار التخزين الأعلى 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت روم سيكلف 849 يورو.

الجدير بالذكر أن  Nothing Phone 1، الذي جاء في نسخة من 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت روم، كان بسعر 469 يورو عند الإطلاق. مثل الطراز السابق ، سيأتي الهاتف (2) بخيارات اللون الأبيض والأسود.

كشفت التقارير أن "ناثينج فون 2" سيحتوي على شاشة عرض نوعها AMOLED مقاس 6.7 بوصة، مع تقدم مستوى جودة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج داخل الشاشة. سيعمل الجهاز مع نظام تشغيل أنردويد 13 وواجهة مستخدم خاصة بشركة "ناثينج" وهي OS 2.0-. لم يؤكد أي بيان رسمي صادر عن الشركة أن مستخدمي الهاتف "ناثينج فون 2" سيحصلون على ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

تسريب مواصفات Nothing phone من الجيل التالي

تسريب مواصفات Nothing Phone 2 .. موبايل متوسط السعر بإمكانيات رائدة

تحت الغطاء ، سيحتوي الهاتف "ناثينج فون 2" على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Plus Gen 1، اي معالج سناب دراجون من السلسلة 8 بلس من الجيل الأول، يبدو أن الجهاز سيشحن مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1. تم التأكيد على احتوائه على وحدة بطاريات سعة 4700 مللي أمبير في الساعة، وحتى الآن لا توجد أي تأكيدات عن مواصفات الكاميرات.

Nothing Phone Nothing Phone 2 ناثينج فون ناثينج فون 2 Snapdragon اوروبا

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