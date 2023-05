تسريب مواصفات Nothing phone من الجيل التالي

5/27/2023 5:00:45 AM

السبت 27/مايو/2023 - 05:00 ص 5/27/2023 5:00:45 AM

أكد "كارل بي" ، مؤسس شركة Nothing الصينية، رسميًا الجدول الزمني لإطلاق الجيل التالي من هواتف Nothing Phone مع كشفه عن سعة البطارية في مقابلة أجريت مؤخرًا. يأتي هذا بعد فترة وجيزة من إعلان "بي" عن وحدة المعالجة المركزية لـ Nothing Phone 2

سيتم إطلاق هاتف Nothing Phone 2 في السوق العالمي في يوليو القادم وسيكون مزودًا بمعالج من كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1. علاوة على ذلك ، أضاف المؤسس للشركة الصينية أيضًا أن الهاتف الجديد سيتم تشغيله بواسطة خلية بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة ، وهي أكبر قليلاً من حزمة البطارية التي تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة التي كانت موجودة في الجيل الأول من nothing.

Nothing Phone

الشيء المثير للتساؤلات هو استخدام الجيل التالي من nothing phone لشريحة معالجة مركزية قديمة نوعا ما، وكل العلامات التجارية المنافسة تجاوزتها وأصبحت تستخدم الجيل الثاني من معالجات سنابدراجون السلسلة 8 والبعض انتقل إلى استخدام الجيل الثاني شريحة البلس الأقوى، وبالتالي هاتف nothing الجديد سيكون متخلفًا عن باقي الشركات المنافسة.

سُئل "بي" عن قرار الشركة باستخدام شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 الأقدم من Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث لطراز الهاتف (2) و كان رده على أن معالجات Snapdragon 8+ Gen 1 المستخدمة مع الهاتف المنتظر تم تحسنها وترقيتها وأن العلامة التجارية تعطي الأولوية لتجربة المستخدم السلسة على القوة الحصانية الخام والمواصفات التقنية، كما أن المعالجات الأقدم تساهم في الحفاظ على انخفاض التكلفة.

هذه هي جميع المعلومات التي شاركها "كارل بي" بخصوص هذا الجهاز ، لكن تشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم من سعة التخزين الداخلية، نظام تشغيل أندرويد 13، مع شاشة AMOLED بدقة Full HD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.