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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نفس تصميم iPhone 14.. تسريب مواصفات هاتف Nothing phone 2.. فيديو

Nothing Phone 2
Nothing Phone 2

ظهر هاتف  Nothing Phone 1  للمرة الأولى في يوليو من العام الماشي، وأكثر ما لفت إليه الأنظار وجعله مميزا عن باقي الهواتف المعروضة في سوق مكتظ بكل الأشكال والألوان والأنواع هو الإضاءة الهندسية الفريدة في اللوحة الخلفية التي لم تقدم من قبل في أي موبايل ، ولكن من ناحية الإمكانيات والبرمجيات ، فهو مشابه جدًا لأي هاتف تقليدي يعمل بنظام أندرويد Android الأخرى، وقد تلقى مجموعة واسعة من المراجعات متباينة، ولكن في معظمها إيجابي، يبشر بمستقبل للشركة الوليدة.

وفقا لتقرير موقع digitaltrends التقني المتخصص، أصبح عملاء الشركة والمحبين لـ Nothing ينتظرون ظهور الجيل التالي من هاتف Nothing phone 1 الأصلي، وبالفعل أكدت الشركة في ملتقي الهواتف النقالة في دورة هذا العام التي أقيمت في برشلونة إسبانيا أنها قاب قوسين أو أدنى من إطلاق  Nothing Phone 2  قد شوهد مؤخرًا في قائمة الشهادات موقع BIS الهندي.

مواصفات هاتف Nothing phone 2

وفقا لأحدث تسريبات للهاتف الجديد  Nothing Phone 2  من المتوقع أن يأتي بلغة تصميم مشابهة للهاتف الأصلي موديل 2022، لا مع حواف مسطحة مثل Nothing Phone 1 الحالي ، مع تصميم شبيه للغاية بعائلة آبل وتحديدا موديلات آيفون Apple iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14، مع لوحة زجاجية في الخلفية، حيث يوجد منفذ الشحن اللاسلكي جنبًا إلى جنب مع شرائط الإضاءة الليد LED المميزة، مع إطار من الألومنيوم خفيف الوزن و زجاج مقوى وواقي من Gorilla Glass Victus في الأمام والخلف.

سيأتي هاتف Nothing Phone 2 مع إعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، تصطف بشكل أفقي في وسط اللوحة الخلفية، مع إطار من الإضاءة الـ LED تحيط به. المستشعر الرئيسي سيكون بدقة 50 ميجابكسل ، بالإضافة إلى جودة بدقة 50 ميجابكسل لكل من العدسات فائقة الاتساع والعدسات الزووم، والشيء الواضح أن موديل 2023 سيكون بتصميم ينتمي أكثر إلى فئة البريميوم بالمقارنة مع الهاتف الحالي.

Nothing Phone 2

بالنسبة لشاشة العرض ستكون  مقاس 6.65 بوصة مع حواف أنحف من الشاشة في Nothing Phone 1، ومع درجة سطوع تصل إلى 1200 شمعة لكل متر مربع، ومن المؤكد أن المعالج سيكون من كوالكوم ومجموعة شرائح من سلسلة Snapdragon 8 التي تستخدم مع الهواتف الرائدة الفلاج شيب غالية الثمن، وإن كانت حتى الآن غير محددة.

هاتف Nothing Phone 2 يحصل رسميًا على أفضل معالج للأندرويد

بترقيات برمجية و تجربة مستخدم أفضل..طرح هاتف Nothing Phone 2 خلال 2023

بينما يستخدم معظم صانعي الهواتف الذكية الآخرين مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 ، من الجيل الثاني إلا أن يبدو أن شركة Nothing سوف تستخدم الجيل الأول من السلسلة 8 وعلى الأرجح Snapdragon 8+ Gen 1 مع هاتف Nothing Phone 2 حتى توفر في تكلفة التصنيع ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن Nothing Phone ليس فلاج شيب بالمعنى التقليدي ولكنه من الفئة المتوسطة العليا ولا ينتمي لفئة هواتف مثل سامسونج Galaxy S23 Ultra أو iPhone 14 Pro Max من آبل Apple.

من المتوقع أن يتم إصدار Nothing Phone 2 في النصف الثاني من هذا العام، وتحديدا  في يوليو القادم، وتضع الشركة نصب عينيها أهمية تواجدها في سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

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