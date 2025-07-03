محافظ المنوفية يلتقي أهالي ضحايا كفر السنابسة: دول أولادي وأنا وسط أهلي

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أسر شهداء كفر السنابسة بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد والنائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ .

وشهد اللقاء ، حواراً ودياً مع الأهالي أعرب فيه محافظ المنوفية عن خالص مواساته وداعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، قائلاً لهم: “دول أولادي وأنا وسط أهلي وفي خدمتكم”، مؤكداً على تلبية كافة المطالب والاحتياجات والعمل على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الفورية التي من شأنها تخفيف العبء وتقديم الدعم اللازم.

وخلال اللقاء، أصدر اليوم محافظ المنوفية قرار رقم 978 لسنة 2025 بشان تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 4800 م2 بحوض داير الناحية بكفر السنابسة لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب يخدم أهالي القرية ، مؤكداً أنه جاري إستصدار قرار بشأن إطلاق أسماء الشهداء في نصب تذكاري علي أكبر مدارس القرية تخليداً لذكراهم ، مكلفاً بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للنزول والمرور الميداني علي منازل أسر الشهداء والمصابين لحصر كافة إحتياجاتهم والعمل علي تلبيتها فوراً .

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي متابعته الدورية من خلال تواجده اليومي ومتابعته الشخصية لمصابي الحادث بمستشفي الجراحات المتخصصة بشبين الكوم للتأكد من مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة ، لافتاً أنه تم توفير نخبة من أكبر إستشاري جراحات المخ والأعصاب لمتابعة التشخيص الطبي للحالات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم حتي تماثلهم للشفاء العاجل .

ومن جانبهم، قدم أهالي وأسر شهداء كفر السنابسة الشكر والتقدير للقيادة السياسية ومحافظ المنوفية وكافة الأجهزة التنفيذية لمجهوداتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة ومد يد العون لهم والوقوف بجانبهم في مصابهم الآليم .