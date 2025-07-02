باستثمارات 12 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح السوق الحضاري الجديد بـ سيدي خميس

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السوق الحضاري الجديد بمنطقة سيدي خميس بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 12 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.



وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وتفقد تسكين الباعة الجائلين ضمن أعمال المرحلة الاولى بالسوق الحضاري الجديد بشارع سعد زغلول والمقام على مساحة 1400 م2 ، بطاقة استيعابية 36 محل تجاري "كامل التشطيب" تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل وتوفير كافة الخدمات وخلق بيئة عمل مناسبة ، فضلا عن القضاء على العشوائيات وتوفير مناطق حضارية كون المنطقة تعاني منذ سنوات من ازدحام مروري شديد وتكدس عشوائي من الباعة الجائلين.

وخلال تفقده أجرى المحافظ حواراً مع عدد من الباعة الجائلين للاستماع إلى أرائهم حول عمليات التطوير بالمنطقة وحثهم على ضرورة العناية والاهتمام بأعمال التطوير لاستدامته حفاظاً على المظهر العام ، موجهاً بضرورة تخفيض القيمة الايجارية للمحلات التجارية مراعاة للبعد الاجتماعي للباعة الجائلين وتشجيعاً ودعماً لهم ، موجهاً رئيس حي غرب ببحث إمكانية عمل تندات موحدة للمحلات تلبية لرغبة الباعة ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء بهم بمكتبه غداً بالديوان العام للاستماع إلى مطالبهم وسرعة حلها.



كما افتتح محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات شبين الكوم - طنبدي - الشهداء النموذجي بحي غرب شبين الكوم بإجمالي 37 باكية ، وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية متكاملة تهدف إلى الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات وتخفيف الاختناقات المرورية ،وتفقد المحافظ باكيات الموقف المزودة بإنارة حديثة ودورات مياه جاهزة لخدمة المترددين ، واستمع المحافظ إلى أراء عدد من سائقي السيارات للاطمئنان علي مستوى وجودة الخدمات المقدمة ، مشدداً بضرورة الالتزام بخطوط السير ومنع التكدسات بالمنطقة المحيطة تيسيراً على المواطنين ، مشيراً إلى أنه جارى إدراج أعمال رصف وتوسعة طريق شبين – طنبدي – البتانون ضمن خطة الرصف المستقبلية ، وخلال جولته وزع محافظ المنوفية بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة دعماً لهم وتقديراً لمجهوداتهم، هذا و قدم الأهالي الشكر والتقدير للمحافظ على جهوده المبذولة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق طفرة حقيقة بمختلف القطاعات الخدمية.



وأشار محافظ المنوفية إلى حرصه منذ تولي حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة وحلول غير تقليدية وفق رؤية شاملة ومحاور رئيسية تستهدف النهوض بالقطاع الحضاري من خلال تطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف والأسواق العشوائية بنطاق المحافظة، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الاخيرة إنشاء وتطوير 15 سوق حضاري للقضاء على العشوائيات وتوفير مناطق حضارية لتقديم الخدمات بشكل أفضل و10 مواقف نموذجية جديدة لتيسير الحركة المرورية داخل المدن وخلق فرص عمل وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.