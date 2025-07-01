سحب مياه أمطار المنوفية من شوارع المحافظة .. صور

وجه المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بسرعة التعامل مع مياه الأمطار وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وقال تعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ ادت الي هطول أمطار تسببت في تراكم كميات من المياه بالشوارع .

وكلف رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم عمل اللازم وشفط تجمعات مياه الامطار .