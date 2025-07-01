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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة تقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث المنوفية الأليم

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
محمود محسن

وقفت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90دقيقة”، دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الطريق الأقليمي الأليم.

تسود حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية عقب وفاة 18 فتاة من أبناء المحافظة في حادث الطريق الإقليمي بين سيارة ميكروباص تقل عددا من العمال وسيارة تريلا في نطاق مركز أشمون.

وأكد مصدر طبي، أن أعمار المتوفين تبدأ من 14 عاما وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد والطوارئ في مركز منوف لنقل المتوفين بسيارات اسعاف إلى ذويهم في قرية كفر السنابسة بمركز منوف.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتوجه الى المستشفيات لمتابعة نقل الضحايا الى قراهم وتقديم الدعم الكامل لأسرهم أثناء تواجدهم في المستشفيات.

الإعلامية بسمة وهبة الطريق الأقليمي سيارة تريلا مركز أشمون كفر السنابسة

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