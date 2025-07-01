محافظ المنوفية يتابع جهود التعامل مع موجة الطقس السيئ ويوجه بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع تجمعات المياه

تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد .

جاء ذلك في متابعة ميدانية مباشرة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وخلال متابعته، أجرى المحافظ عددًا من الاتصالات المرئية المباشرة برؤساء الوحدات المحلية للوقوف على آخر تطورات أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية، والتأكد من تمركز المعدات وتوزيعها بالشكل الأمثل لرفع تجمعات المياه بشكل عاجل بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والفرق الفنية، وسرعة التعامل مع النقاط الساخنة بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتدخل السريع.

كما وجه بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها الميدانية بكامل جاهزيتها من خلال الدفع بسيارات الشفط والمعدات الثقيلة .

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتابع لحظياً تطورات حالة الطقس وتعمل وفق خطة طوارئ متكاملة للتعامل الفوري مع كافة المستجدات .