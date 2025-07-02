واعظات الأزهر يؤدين العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية |صور

قدمت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، برفقة عدد من واعظات الأزهر الشريف، واجب العزاء لأمهات وأخوات الفتيات ضحايا حادث الطريق الإقليمي، وذلك في زيارة إنسانية مؤثرة لقرية السنابسة بمحافظة المنوفية.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، بهدف مواساة الأسر المنكوبة ومشاركتهم لحظات الحزن والفقد.

وشهدت الزيارة مشاركة واسعة من واعظات الأزهر الشريف من خمس محافظات، إلى جانب عدد من الطالبات الوافدات من دول عربية وإفريقية وآسيوية، حيث شاركت وفود من فلسطين وإندونيسيا ومالوي ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال وأفغانستان وتشاد وبوروندي، بالإضافة إلى واعظات من القاهرة وبني سويف ودمياط والغربية والإسماعيلية.

وقد أعربت أسر الضحايا عن امتنانهن لهذه اللفتة التي خففت من ألم المصاب وربطت على قلوب الأمهات المكلومات، بكلمات العزاء التي نقلتها الوافدات باسم الإمام الأكبر، داعين الله أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.