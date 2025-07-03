عايدة رياض تثير الجدل: لقيت ميسي راسمني على ضهره

أشعلت الفنانة القديرة عايدة رياض مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يظهر فيها وشم لامرأة على ظهره، وعلقت ساخرة: “لقيت ميسي راسمني على ضهره”.





المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث انقسمت التعليقات بين من رأى روح الدعابة في تعليقها، ومن لاحظ بالفعل وجود شبه بينها وبين ملامح الوشم، خاصة في فترة شبابها.



يُذكر أن الوشم الشهير على ظهر ميسي يعود في الأصل إلى صورة والدته، إلا أن الطرافة التي تناولت بها عايدة رياض الموضوع جعلتها تتصدر التريند وتخطف أنظار السوشيال ميديا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.