سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟

شهدت مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، ظاهرة طبيعية نادرة حيث ظهرت سحب أرجوانية مبهرة في سماء تلك المدن، مما أثار دهشة وإعجاب المواطنين والسائحين.

وأكد شهود عيان أن السحب استمرت لبضع دقائق فقط لكنها جذبت أنظار الجميع، وتم التقاط العديد من الصور التذكارية لها.

وأوضح بعض الأهالي، أن السحب بدت بلون بني فسفوري عند النظر المباشر، بينما ظهرت باللون الأرجواني في الصور.

الجدير بالذكر أن ظاهرة مشابهة تم رصدها في مارس الماضي فوق قمة جبل موسى بمدينة سانت كاترين، ما يثير التساؤلات حول أسبابها العلمية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: