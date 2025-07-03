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ثروات 10رجال أعمال تنهي فقر العالم أجمع .. من هم النخبة المالية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثروات 10رجال أعمال تنهي فقر العالم أجمع .. من هم النخبة المالية؟

أغنياء العالم
أغنياء العالم
أمينة الدسوقي

في مشهد غير مسبوق يعكس التحولات الاقتصادية الكبرى، كشفت دراسة حديثة أعدتها مجلة "CEOWORLD" بالتعاون مع معهد COSMOS Analytica عن قفزة تاريخية في عدد المليارديرات حول العالم، حيث بلغ عددهم هذا العام 3,028 شخصا.

عدد المليارديرات حول العالم

بثروة إجمالية تبلغ 16.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها تريليوني دولار عن العام الماضي، باتت هذه النخبة المالية تملك من الثروات ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم مجتمعة، باستثناء الولايات المتحدة والصين فقط.

الولايات المتحدة تتصدر

وكشف توزيع المليارديرات حول العالم عن أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بصدارتها المطلقة، حيث تضم وحدها 902 ملياردير، تليها الصين بـ 450 مليارديراً، ثم الهند التي سجلت حضوراً لافتاً بـ 205 مليارديرات،  ألمانيا – 126، روسيا – 120، المملكة المتحدة – 117، البرازيل – 85، كندا – 70، فرنسا – 68، إيطاليا – 64.

من جهتها كشفت منظمة أوكسفام الدولية، في تقرير صادر قبيل مؤتمر تمويل التنمية المنعقد في مدريد بمشاركة أكثر من 190 دولة، عن تفاقم خطير في الفجوة بين الأغنياء والفقراء، محذّرة من أن النظام المالي العالمي بات يخدم مصالح الأقلية الثرية على حساب الغالبية الفقيرة.

%1 يمتلكون 43% من الأصول العالمية ويسطيعون انهاء الفقر

التقرير يوضح أن 3000 ملياردير فقط يمتلكون ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما يستحوذ أغنى 1% على نحو 43% من إجمالي الأصول في العالم، كما إن ثروة 3000 شخص فقط قد “تقضي على الفقر السنوي 22 مرة”.

أبرز الأثرياء

في طليعة نادي "الـ 200 مليار دولار"، يبرز:

إيلون ماسك 361 مليار دولار

مارك زوكربيرج 252 مليار دولار

جيف بيزوس 241 مليار دولار

لاري إليسون أكثر من 200 مليار دولار

وبحسب مجلة فوربس، فإن تسعة من بين أغنى عشرة أشخاص في العالم ينتمون إلى الولايات المتحدة، في ظل ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات لصنع الثروات في وقت قياسي.

عدد المليارديرات حول العالم أبرز الأثرياء مارك زوكربيرج إيلون ماسك

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