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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف Nothing Phone 2 يحصل رسميًا على أفضل معالج للأندرويد

هاتف Nothing Phone
هاتف Nothing Phone (2) القادم

كشفت شركة Nothing عن نوع المعالج الذي سيحصل عليه هاتفها القادم Nothing Phone (2)، والمقرر إطلاقه في الربع الثالث من العام الحالي 2023 ، حيث يتوقع أن يكون الهاتف واحدًا من أفضل الهواتف الرائدة بسعر رخيص والبديلة لهواتف سامسونج وشاومي.

 

وسيحصل هاتف Nothing Phone (2) على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد في الوقت الحالي، كما يقدم أداء ممتازًا بكفاءة عالية وسرعة كبيرة بالإضافة إلى تبريد جيد مما يساعد على استخدامه لساعات طويلة مع الحفاظ على طاقة البطارية. 

 

وبدأت شركة Nothing  حملتها التشويقية لهاتف Nothing Phone (2) في مؤتمر MWC 2023 والمنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث من المقرر أن يصدر الهاتف في الأسواق العالمية بين شهري يوليو وسبتمبر، كما سيتم إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.     

 

وسيأتى هاتف Nothing Phone (2) بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED ، قياس 6.62  بوصة ، دقة 1080 × 2400 هرتز، وجودة +FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، وزجاج Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا مميزة بمستشعرات من نوع  مستشعر Sony IMX766 ، من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ، وتحسين لأوضاع التصوير الليلي، مع مصابيح Glyph LED . 

 

وسيحصل هاتف Nothing Phone (2) على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط . 

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