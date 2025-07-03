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طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: الجغرافيا والكيمياء في مستوى المتفوقين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: الجغرافيا والكيمياء في مستوى المتفوقين

طلاب جنوب سيناء عقب خروجهم من امتحان الكيمياء والجغرافيا
طلاب جنوب سيناء عقب خروجهم من امتحان الكيمياء والجغرافيا
ايمن محمد

أدى طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الخميس، في مادتي الجغرافيا و الكيمياء، وسط إجراءات تفتيشية وأمنية مشددة.


وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة وسهولة الأسئلة، حيث أعرب بعض طلاب الشعبية الأدبية عن سعادتهم من سهولة أسئلة امتحانات مادة الجغرافيا، بينما أكد البعض الآخر أن أسئلة المقال جاءت صعبة، وتحتاج إلى وقت أطول.


وأكد  بعض طلاب الشعبة العلمية، أن أسئلة امتحان مادة الكيمياء جاءت مناسبة لجميع المستويات، بينما أكد البعض الآخر أنها جاءت صعبة وفي مستوى الطلاب المتفوقين فقط.


وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى متابعة سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، مؤكدًا أن جميع اللجان فتحت في مواعيدها المحددة، كما وصلت أوراق الأسئلة والإجابات والمراقبين إلى اللجان في موعدهم ودون أي معوقات، مشيدًا بحُسن التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية.


وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه لم يجري رصد أي تجاوزات داخل اللجان، ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى، مؤكدًا أن جميع اللجان كان تسير في هدوء وانتظام.


جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 1424 طالب وطالبة، ويؤدون الامتحانات داخل 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة.


ويوجد مركزين رئيسين لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".

جنوب سيناء الكيمياء الجغرافيا الثانوية العامة امتحان

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