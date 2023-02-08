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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس آيفون وسامسونج وبسعر أرخص .. قريبا إطلاق هاتف ذكي سيقلب الأسواق 

هاتف Nothing Phone
هاتف Nothing Phone (2) القادم

يبدو أن أسواق الهواتف الذكية ستكون على موعد مع هاتف جديد من الفئة الرائدة سيقلب الموازين، وذلك بعد أن أعلن كارل باي Carl Pei، الرئيس التنفيذي لشركة Nothing البريطانية، أن الشركة ستطلق بالفعل هاتفها Nothing Phone (2) والذي يعد النسخة الأحدث من Nothing Phone (1) الذي تم إطلاقه العام الماضي، والذي استطاع المنافسة مع الهواتف الأخرى من كبرى الشركات بسعر أرخص. 

 

وبحسب تقرير من MySmartPrice فإن هاتف Nothing Phone (2) سيحصل على معالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد واحدا من أفضل المعالجات التي تم إطلاقها مؤخرا لهواتف الأندرويد الرائدة. 

 

وسيحصل هاتف Nothing Phone (2) على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وقد تصل لـ 1 تيرابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم Nothing OS، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف خلال الفترة القادمة.  

    

وسيحتوي هاتف Nothing Phone (2) على بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، مع كاميرا مميزة بمستشعرات من نوع  مستشعر Sony IMX766 ، من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ، وتحسين لأوضاع التصوير الليلي. 

 

وسيأتى هاتف Nothing Phone (2) بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED ،قياس 6.62  بوصة ، دقة 1080 × 2400 هرتز، وجودة +FHD ، وزجاج Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ومؤخرا ، قال  كارل باي في تصريحات صحفية أن السوق الأمريكية ستكون من ضمن أوائل الأسواق العالمية التي سيتم توفير الهاتف بها، مشيرا إلى قوة المنافسة التي سيحدثها إطلاق الهاتف هناك. 

 

كما يرى باي أن هاتف Nothing Phone (2) سيشهد نجاحًا مشابهًا في السوق الجديدة، كما شهد سابقه Nothing Phone (1) نجاحا ساحقا في الأسواق العالمية الأخرى، حيث تمثل الولايات المتحدة حصة كبيرة ضمن السوق العالمية للهواتف الذكية.

   

 

 

 

اسواق الهواتف الذكية هواتف الفئة الرائدة كارل باي Carl Pei شركة Nothing Nothing Phone 1 Nothing Phone 2

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