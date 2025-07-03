4 أجهزة في بيتك تسبب زيادة فاتورة الكهرباء.. طرق ترشيد الاستهلاك

مع دخول فصل الصيف، يتزايد استهلاك الكهرباء بشكل أكبر و يتفاجئ الجميع ب ارتفاع فاتورة الكهرباء كل شهر خاصة في شهري يوليو و أغسطس وذلك نتيجة الاستهلاك العالي لبعض الأجهزة الكهربائية بالمنزل بشكل مستمر.
وهناك أجهزة كهربائية معينة في المنزل تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ ، ويعتقد البعض ان التكييف فقط هو الجهاز الرئيسي المتسبب في ذلك لكن هناك أجهزة أخرى نستخدمها يومياً تؤدي لـ زيادة فاتورة الكهرباء ..
١- الكاتيل ( غلاية الماء)
يستهلك قدر كبير من الطاقة خاصة والجميع يستخدمه بشكل يومي في المطبخ عند إعداد الشاي وطهي الطعام و سرعة تسخين المياه
٢- التكييف
يتسبب في سحب كهرباء عالية خاصة مع تشغيله ساعات طويلة خلال الصيف وهو السبب الأكبر في ارتفاع فاتورة كهرباء يوليو وأغسطس باعتبارها اكثر شهر الصيف حراً.
٣- الفرن الكهربي
مثله مثل فكرة الكاتيل ، و يتم تشغيله طويلا في المطبخ ويسبب سحب كهرباء عالية وهو ما يؤثر على استهلاك الكهرباء لديك
٤- الثلاجة
وهي تعمل ٢٤ ساعة ولا يتم فصلها أبدا سواء في الصيف او الشتاء، لكن هذا الأمر من الاسباب التي تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء
طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
بالنسبة للثلاجة و المبرد ..
- تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.
- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لإسترجاع درجة التبريد المطلوبة.
- إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.
- تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.
- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.
ترشيد استهلاك التكييف في الصيف
- استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.
- استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.
- تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.
- تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.
- تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.