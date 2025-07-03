4 أجهزة في بيتك تسبب زيادة فاتورة الكهرباء.. طرق ترشيد الاستهلاك

مع دخول فصل الصيف، يتزايد استهلاك الكهرباء بشكل أكبر و يتفاجئ الجميع ب ارتفاع فاتورة الكهرباء كل شهر خاصة في شهري يوليو و أغسطس وذلك نتيجة الاستهلاك العالي لبعض الأجهزة الكهربائية بالمنزل بشكل مستمر.

وهناك أجهزة كهربائية معينة في المنزل تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ ، ويعتقد البعض ان التكييف فقط هو الجهاز الرئيسي المتسبب في ذلك لكن هناك أجهزة أخرى نستخدمها يومياً تؤدي لـ زيادة فاتورة الكهرباء ..

اجهزة كهربائية

١- الكاتيل ( غلاية الماء)

يستهلك قدر كبير من الطاقة خاصة والجميع يستخدمه بشكل يومي في المطبخ عند إعداد الشاي وطهي الطعام و سرعة تسخين المياه

٢- التكييف

يتسبب في سحب كهرباء عالية خاصة مع تشغيله ساعات طويلة خلال الصيف وهو السبب الأكبر في ارتفاع فاتورة كهرباء يوليو وأغسطس باعتبارها اكثر شهر الصيف حراً.

ترشيد استهلاك التكييف

٣- الفرن الكهربي

مثله مثل فكرة الكاتيل ، و يتم تشغيله طويلا في المطبخ ويسبب سحب كهرباء عالية وهو ما يؤثر على استهلاك الكهرباء لديك

٤- الثلاجة

وهي تعمل ٢٤ ساعة ولا يتم فصلها أبدا سواء في الصيف او الشتاء، لكن هذا الأمر من الاسباب التي تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

بالنسبة للثلاجة و المبرد ..

تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لإسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

ترشيد استهلاك التكييف في الصيف