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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 أجهزة في بيتك تسبب زيادة فاتورة الكهرباء.. طرق ترشيد الاستهلاك

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
رشا عوني

مع دخول فصل الصيف، يتزايد استهلاك الكهرباء بشكل أكبر و يتفاجئ الجميع ب ارتفاع فاتورة الكهرباء كل شهر خاصة في شهري يوليو و أغسطس وذلك نتيجة الاستهلاك العالي لبعض الأجهزة الكهربائية بالمنزل بشكل مستمر. 

وهناك أجهزة كهربائية معينة في المنزل تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ ،  ويعتقد البعض ان التكييف فقط هو الجهاز الرئيسي المتسبب في ذلك لكن هناك أجهزة أخرى نستخدمها يومياً تؤدي لـ زيادة فاتورة الكهرباء .. 

اجهزة كهربائية 

١- الكاتيل ( غلاية الماء) 

يستهلك قدر كبير من الطاقة خاصة والجميع يستخدمه بشكل يومي في المطبخ عند إعداد الشاي وطهي الطعام و سرعة تسخين المياه 

٢- التكييف 

يتسبب في سحب كهرباء عالية خاصة مع تشغيله ساعات طويلة خلال الصيف وهو السبب الأكبر في ارتفاع فاتورة كهرباء يوليو وأغسطس باعتبارها اكثر شهر الصيف حراً.

ترشيد استهلاك التكييف

٣- الفرن الكهربي 

مثله مثل فكرة الكاتيل ، و يتم تشغيله طويلا في المطبخ ويسبب سحب كهرباء عالية وهو ما يؤثر على استهلاك الكهرباء لديك 

٤- الثلاجة

وهي تعمل ٢٤ ساعة ولا يتم فصلها أبدا سواء في الصيف او الشتاء، لكن هذا الأمر من الاسباب التي تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء 

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء 

بالنسبة للثلاجة و المبرد .. 

  • تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.
  • تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لإسترجاع درجة التبريد المطلوبة.
  • إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.
  • تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.  
  • ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

ترشيد استهلاك التكييف في الصيف

  • استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.
  • استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.
  • تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.
  • تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.
  • تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.
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