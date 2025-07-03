ليفربول يكسر الصمت حول وفاة جوتا بـ بيان حزين

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا، بعد ساعات من انتشار خبر وفاة نجمه ديوجو جوتا في إسبانيا.

وتأخر بيان ليفربول كثيرًا، إذ انتشر الخبر في الصحافة الإسبانية ثم أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم خبر الوفاة، ليكسر ليفربول حاجز الصمت ببيان حزين.

بيان ليفربول

يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بالحزن الشديد لوفاة ديوجو جوتا.

وأًبلغ النادي أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد توفي بعد حادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه.

لن يصدر نادي ليفربول لكرة القدم أي تعليقات أخرى في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهم وزملائهم في الفريق وموظفي النادي وهم يحاولون تقبل الخسارة التي لا يمكن تصورها.. وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم.