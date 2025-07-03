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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محافظ جنوب سيناء يستقبل محلية النواب بمطار شرم الشيخ الدولي ويصطحبهم في جولة بطريق السلام

محافظ جنوب سيناء يستقبل محلية النواب بمطار شرم الشيخ الدولي
محافظ جنوب سيناء يستقبل محلية النواب بمطار شرم الشيخ الدولي
فريدة محمد

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ، بمطار شرم الشيخ الدولي، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في مستهل زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام للمحافظة، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بجنوب سيناء.

شهد الاستقبال حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، اصطحب المحافظ وفد اللجنة في جولة ميدانية بطريق السلام، أحد أبرز الطرق الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على متن حافلة صديقة للبيئة، في إطار دعم جهود المحافظة نحو التحول الأخضر واستخدام وسائل النقل المستدام.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك  أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة ومجلس النواب بدفع عجلة التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية وجهود التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم السبت المقبل، وتشمل تفقد عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية بعدد من مدن المحافظة .

اللواء دكتور خالد مبارك وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محافظ جنوب سيناء مطار شرم الشيخ الدولي المشروعات التنموية

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