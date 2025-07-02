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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موجز إخباري جنوب سيناء.. ظاهرة غريبة| سحابة أرجوانية في السماء .. المحافظ يستقبل سفير بلجيكا

السحابة الارجوانية
السحابة الارجوانية
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث أبرزها ظهور السحابة الارجوانية في سماء جنوب سيناء وخاصة مدن خليج العقبة وسط تساؤلات من أهالي جنوب سيناء. 

كما استقبل الدكتور خالد مبارك سفير بلجيكا بمكتبة بشرم الشيخ.

واليكم تفاصيل الأخبار 

ظاهرة غريبة ظهرت لأول مرة في سماء بعض المدن بمحافظة جنوب سيناء، مساء امس  الثلاثاء، أثارت تساؤلات الموطنين، وإعجابهم في نفس الوقت كونها رسمت لوحة فنية أرجوانية في السماء يحيط بها ظلام حالك في مظهر طبيعي خلاب لم يستطع أمهر الفنانين رسمه.

قال عيد سالم، من مدينة دهب، إنه جرى رصد سحب ذات لون أرجواني، زينت سماء مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع"، وظهور هذه السحب لم يتجاوز بضع دقائق، لكنها حظت على إعجاب المواطنين والسائحين الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية لها، كونها رسمت مشهد طبيعي خلاب 

وأوضح أشرف محمود، من مدينة نويبع، أن سكان نويبع رصدوا ظهور مناظر غريبة في سماء مدينة نويبع، وهي عبارة عن سحابة ذات لون أرجواني خلال لتصوير، وذات لونًا بنيًا فسفوريًا عند النظر المباشر إليها، مما أثار التساؤلات نحوها.

وأكد أحمد محمود، من مدينة شرم الشيخ، أن هذه السحابة ظهرت في سماء المدينة بشكل مفاجئ لأول مرة في المدينة، مشيرًا إلى أنها رسمت مشهد خلاب كون لونها الأرجواني كان واضحًا وسط  ظلام السماء، مما جعل السائحين في حالة انبهار.

جدير بالذكر، أن هذه الظاهرة جرى رصدها في سماء مدينة سانت كاترين في مارس الماضي، وقام السائحون بتوثيقها 

 خلال تواجدهم على قمة جبل موسى.

سفير بلجيكا  يشيد  بمصر كواحة أمان واستضافتها للعالقين والطائرات خلال الأزمات

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير بارت دي غروف، سفير مملكة بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة السفير لعدد من المقاصد السياحية بالمحافظة، على رأسها مدن شرم الشيخ ودهب وطابا وسانت كاترين.

في مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وبلجيكا، خاصة في مجالات السياحة والاستثمار والتنمية المستدامة. 

واستعرض المحافظ رؤية واستراتيجية التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار “رؤية مصر 2030”، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبشرية الفريدة التي تزخر بها جنوب سيناء.

وأوضح المحافظ تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية، منها قطاع شرم الشيخ/دهب السياحي، وقطاع نويبع/طابا اللوجيستي والتجاري، والذي يمثل محورًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأقصى وأوروبا، عبر مشروع “الحزام والطريق”، من خلال موانئ نويبع وطابا البحرية، وخط السكك الحديدية الجاري إنشاؤه لربط الموانئ بميناء العريش، بما يسهم في توفير مسار أكثر أمنًا وأقل تكلفة وأقصر مسافة مقارنة بالبدائل الأخرى.

من جانبه، أعرب السفير بارت دي غروف عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمكانة محافظة جنوب سيناء كأحد أبرز المقاصد السياحية في منطقة البحر الأحمر، ومثنيًا على مدينة شرم الشيخ كوجهة عالمية تتمتع بالأمن والاستقرار.

وأكد السفير أن مصر أثبتت خلال الأزمات الإقليمية الأخيرة أنها واحة أمان في المنطقة، مشيرًا إلى استضافتها للعالقين من عدة دول، واستقبال شرم الشيخ للطائرات والزوار القادمين من مناطق النزاع، ما يعكس جاهزيتها واستقرارها وقدرتها على احتواء الأزمات الإنسانية والسياحية.

كما أبدى اهتمام بلاده بفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر في مجالات السياحة المستدامة، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، وأبدى استعداد بلجيكا لتقديم خبراتها في تشغيل وصيانة الموانئ البحرية، وتطوير المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد الدولية.

واقترح السفير إمكانية ترتيب لقاءات تنسيقية بين خبراء الجانبين المصري والبلجيكي، لبحث فرص التعاون في مجالات السياحة والاستثمار مع المحافظة.

كما شهد اللقاء مناقشة آليات دعم التبادل السياحي والتجاري بين الجانبين، وتعزيز حركة السياحة البلجيكية إلى مدن جنوب سيناء، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، من بينها النقل البحري، والخدمات، والمرافق الذكية، استثمارًا للفرص الواعدة التي نجحت الدولة المصرية في خلقها رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة وبعض الهدايا التذكارية للسفير والوفد المرافق، كما وجه له دعوة رسمية لحضور مأدبة غداء بمدينة دهب وزيارة النادي اليوناني، على هامش زيارته للمحافظة لمتابعة عدد من المشروعات والمقاصد السياحية.

حضر الاجتماع القنصل العام لسفارة بلجيكا بالقاهرة، والقنصل الفخري لبلجيكا بشرم الشيخ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع شركائها الدوليين، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتحقيق رؤية جنوب سيناء كعاصمة للتنمية المستدامة.


 

جنوب سيناء موجز السحابة سفير بلجيكا

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