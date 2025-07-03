تحريات وشهود.. التحقيق في تحرش شباب بفتاتين بحفل إسلام كابونجا بأكتوبر

تحقق النيابة العامة بأكتوبر، مع المتهمين بمحاصرة فتاتين ومحاولة التحرش بهما في حفل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة واستدعاء الفتاتين لسماع أقوالهما وعدد من الشهود للإدلاء بتفاصيل الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بمحاولة التحرش بفتاتين في حفل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بمدينة ٦ أكتوبر .

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من النجدة يفيد بتعدي مجموعة شباب على فتاتين ومحاولة التحرش بهما في أثناء حفل غنائي لمطرب المهرجانات اسلام كابونجا بمنطقة أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وجرى اقتيادهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.