على السلم الكهربائي.. حبس شاب تحرش بصيدلانية أجنبية في مول بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بأجنبية في مول شهير بمدينة الشيح زايد .

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اتهام شاب بالتحرش بأجنبية في مول شهير بمدينة الشيح زايد حيث تبين انه استغل توقفه بجوارها على السلم الكهربائي لامس أجزاء حساسة من جسدها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من صيدلانية أجنبية، بتعرضها للتحرش بعد ملامسة جسدها خلال صعودها السلم الكهربائي بمول شهير في زايد، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

وحررت المجني عليها محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه أحد الأشخاص بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبمراجعة كاميرات المراقبة توصلت لصحة الواقعة، وتم القبض على المتهم.