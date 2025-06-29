قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الثانوية العامة
شلاسكو البولندي يوجّه رسالة حاسمة للأهلي بشأن ضم «الحملاوي».. وهذه قيمة الشرط الجزائي
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب وسط باكستان
الزمالك يتمسك بنجمه الدفاعي ويرفض التفريط فيه بأقل من 6 ملايين دولار
دينا أبو الخير: الصلاة رباط يصل العبد بربه.. والالتزام بمواقيتها هو مفتاح السعادة
هل يجب على مدخن السجائر المضمضة قبل الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين
هجمات روسية جديدة في عمق أوكرانيا وسط معارك عنيفة على الجبهة الشرقية
نجل ترامب يلمح إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية
صفقة الزمالك تنهار بسبب بند إعادة البيع.. والد مصطفى أشرف يكشف الكواليس
هل انتهى عصر الشناوي؟.. نجم الأهلي السابق يرشح خليفته في الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 12 متهما بـ«فساد وزارة الري».. في هذا الموعد

محاكمة 12 متهما بـ«فساد وزارة الري»
محاكمة 12 متهما بـ«فساد وزارة الري»
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بجلسة 20 يوليو 2025، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".

أحالت النيابة العامة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

وأضافت التحقيقات أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر،  مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم التجمع الخامس تلقي رشوة رشوة فساد وزارة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح

هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

ترشيحاتنا

حفل لذوى اضطراب طيف التوحد بـ متحف إيمحتب

«أنا أقدر أشتغل».. فعالية مميزة لدمج الأطفال بمتحف إيمحتب

في إطار التعاون بين مصر وفرنسا .. تفاصيل احتفالية يوم الفرانكوفونية بالعاصمة الجديدة

في إطار التعاون بين مصر وفرنسا.. تفاصيل احتفالية يوم الفرانكوفونية بالعاصمة الجديدة|صور

السفير علاء يوسف والنائب والإعلامي أسامة شرشر

السفير علاء يوسف يستقبل النائب أسامة شرشر بالسفارة المصرية في فرنسا

بالصور

على البحر.. ملك قورة تستعرض جمالها

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة

بفستان صيفي.. رنا سماحة تستعرض رشاقتها بإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

في عيد ميلادها الـ 54.. 10 صور تكشف جمال نوال الزغبي

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور

مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد