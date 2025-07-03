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أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير.. و10 فئات دخولها بالمجان
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير.. و10 فئات دخولها بالمجان

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
محمد الاسكندرانى

أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحى ،قرار رقم 458 لسنة 2025 ،نصت مادته الأولى على مقابل الزيارة لـ المتحف المصرى الكبير خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي ،لتكون 200 جنيه للمصرى ومايعادل 25 دولار لغير المصرى.

أسعار دخول المتحف المصرى الكبير


وأوضح القرار أن زيارة المتحف المصرى الكبير خارج مواعيد العمل الرسمية "فتح خاص" ، 250 ألف جنيه مصري "مائتنا وخمسون ألف جنيه مصري" ، لعدد 50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5آلاف جنيه مصري لكل فرد إضافى عن العدد المذكور أعلاه.

أسعار دخول المتحف المصرى الكبير


أَضاف القرار ، أن يعدل مقابل الزيارة للزائر غير المصرى خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح السمائي ابتداء من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح ما يعادل 30 دولار أمريكي للفرد.


ونصت المادة الثانية من القرار ، على أن تكون الإعفاءات والتخفيضات على مقابل الزيارة طوال أيام الأسبوع للفئات التالية ، تحت سن 6 سنوات مصري وغير مصري إعفاء ، بالإضافة إلى ذو القدرات الخاصة "إعاقة مرئية أو ما يثبت" .
وتضمنت قائمة الإعفائات أضعاء المجلس الدولى للمتاحف ،وإعفاء المرشد السياحي مصري فقط ،وفوق سن 60 سنة مصري فقط نصف تذكرة ،والطالب حتى سنى 25 سنة نصف تذكرة ،وغير المصرى المقيم نصف مقابل الزيارة لغير المصرى ، وغير المصرى المتزوج بمصرية وأبنائهما والعكس نفس معاملة المصرى .

فيما نصت المادة الثالية من القرار على إعفاء من مقابل الزيارة طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية ،لـ العاملين بوزارة السياحة والآثار ،وأسر الشهداء ،المحاربين القدماء ،الصحفى المندوب المعتمد لدى وزارة السياحة والآثار مصر فقط .
وتضمنت قائمة الإعفائات السفير المعتمد في مصر وحرمه ، الدارسون مصري فقط بالجامعات الحكومية فقط في التخصصات التالية ،التاريخ ،الحضارة ،التراث، المتاحف، السياحة،الإرشاد السياحي ،العمارة،الفنون الجميلة ،الفنون التطبيقية،التربية الفنية.

وشملت القائمة أيضا ، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مصري فقط ،بالجامعات الحكومية فقط ، في التخصصات التاريخ ،الحضارة ،التراث، المتاحف،السياحة، الإرشاد السياحي ،العمارة،الفنون الجميلة ،الفنون التطبيقية، التربية الفنية.
وضمت القائمة ، رحلات المدارس الحكومية "الابتدائية والاعدادية فقط ، مع إعفاء مشرف واحد مرافق لكل 10 طلاب ،على ان يتم تنسيق مسبق قبل الزيارة بشهر على الأقل .

وجمع القرار فئة دور الأيتمام الصمرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي،على أن يكون هناك تنسيق مسبق قبل الزيارة بشهر على الأقل.

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