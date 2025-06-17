فاروق حسني: قرار تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى موسم الخريف صائب

كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة والآثار الأسبق، عن أن قرار تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى موسم الخريف هو قرار صائب، مشيرا إلى أن أي نشاط عالمي كبير عادة ما يبدأ في فصل الخريف.

وتابع الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة والآثار الأسبق، خلال لقاءه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر": "لا شك أن العمل في المتحف المصري الكبير يفوق كل تصور، سواء من حيث المساحة أو العمارة. وأنا شخصيًا في انتظار لحظة الافتتاح التي ستجسد واقعًا يتحقق من الخيال، وسأكون شغوفًا بمشاهدتها".

وأكمل الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة والآثار الأسبق، :"هي لحظة الخيال التي تتحقق أمام عيني، وهو ما يشكل متعة خاصة بالنسبة لي، إذ أرى كيف أن الخيال يصبح واقعًا ملموسًا، وهو أمر يُعتبر في حد ذاته متعة عظيمة".