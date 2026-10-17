خبير علاقات دولية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمؤسسة الأهرام، أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي العربي والمصري، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الداعم لاستقرار الخليج يعكس ثوابت السياسة المصرية والروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر بالدول الخليجية.

تداعياته على الأمن والاستقرار

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم أمن الخليج العربي يأتي انطلاقًا من وحدة المصير والمصالح المشتركة، لافتًا إلى أن أي تهديد تتعرض له دول الخليج تنعكس تداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها.

محطات تاريخية مهمة

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتضامن المتبادل، مستشهدًا بمواقف الدعم الخليجي لمصر خلال محطات تاريخية مهمة، من بينها حرب أكتوبر 1973، وكذلك التطورات التي شهدتها البلاد عقب عام 2013، وما ارتبط بها من دعم اقتصادي وسياسي.

وأضاف أن هذه الروابط تعزز أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر ودول الخليج، بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات الإقليمية، والحفاظ على استقرار الدول العربية وحماية مقدرات شعوبها.

تعزيز العلاقات المصرية الخليجية

وشدد على أن تعزيز العلاقات المصرية الخليجية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الأمن القومي العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتحديات تتطلب مزيدًا من التعاون والتفاهم بين الدول العربية.