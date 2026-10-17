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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحروب والتدخلات الخارجية تهدد استقرار المنطقة.. خبير يطالب بتنسيق عربي شامل لدعم التنمية

الخليج
الخليج
محمد البدوي

حذر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمؤسسة الأهرام، من تداعيات الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية على أمن المنطقة العربية واستقرار دولها، مؤكدًا أن استمرار هذه التحديات يفرض ضغوطًا على الأمن القومي العربي، ويؤثر في فرص تحقيق التنمية والازدهار.

تصاعد الصراعات المسلحة وتزايد التدخلات الخارجية

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن المنطقة العربية واجهت خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات المتشابكة، من بينها انتشار التنظيمات الإرهابية وتصاعد الصراعات المسلحة وتزايد التدخلات الخارجية، وهو ما انعكس على استقرار عدد من الدول وألقى بظلاله على مسارات التنمية.

 تعزيز آليات العمل العربي المشترك

وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز آليات العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق السياسي بين الدول العربية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري، بما يسهم في بناء قدرة أكبر على التعامل مع التهديدات الإقليمية والحد من تداعياتها.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن التنسيق بين مصر والسعودية ودول الخليج يمثل محورًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي، بالنظر إلى المصالح المشتركة والروابط التاريخية التي تجمع هذه الدول، موضحًا أن استمرار التشاور وتوحيد الجهود من شأنهما دعم حماية الأمن القومي العربي.

تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يرتبط بتوفير بيئة آمنة ومستقرة، تسمح للدول بتوجيه مواردها نحو البناء والتطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بدلًا من استنزافها في مواجهة الأزمات والصراعات.

وشدد على أهمية تبني رؤية عربية مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة، تقوم على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول، وحماية سيادتها ومقدرات شعوبها، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

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