مصرع موظف دهسه قطار أثناء عبور مزلقان قطور

لقي موظف بالإصلاح الزراعي بقطور بمحافظة الغربية مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد وهو في طريقه لعمله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع موظف بإدارة الإصلاح الزراعي بقطور ويدعي" ع.م.ا"، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.