ليبرمان: صواريخ القسام ستنطلق من جنين قريباً

زعم وزير الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان صباح يوم الخميس، أن صواريخ القسام ستنطلق تجاه مستوطنات شمال الضفة وغوش دان من جنين قريباً.

وقال ليبرمان، إن كل عاقل يفهم أن التنظيمات الفلسطينية في شمال الضفة تعمل على الحصول على قدرة صاروخية وهي مسألة وقت فقط ، حيث سيكون لديهم عشرات أو ربما المئات من صواريخ القسام تحت تصرفهم كما بدأ في قطاع غزة.

وأشار ليبرمان إلى أن مصدر الموجة الحالية في إسرائيل هو حماس في غزة من خلال التحريض في الشبكات، والدعم بالمال، كذلك تدريب العناصر وتزويدهم بالمعلومات.

وطالب ليبرمان بتوجه الضربات لقطاع غزة، قائلاً، "على أولئك الذين يريدون القضاء على المقاومة في الضفة الغربية أن يبدأوا من قطاع غزة، وهذا يعني البدء باستهداف قادة حماس".