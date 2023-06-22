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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. أحمد فؤاد سليم: الدراما المصرية الحالية غير ناضجة

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم

وجه الفنان أحمد فؤاد سليم، التحية للقائمين على الحوار الوطني والجهود التي تبذل من أجل نتاج توصيات تليق بالجمهورية الجديدة، قائلا: الجمهورية الجديدة تطمح لعقل وفكر جديد، هدفها أن نحلم جميعا بما هو غير مستحيل".

جاء ذلك خلال جلسة لجنة “الثقافة والهوية الوطنية” بالحوار الوطني، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات الدولي بأرض المعارض، والتي تناقش سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وذلك تحت عنوان “مستقبل الثقافة في مصر”.

وقال أحمد فؤاد، إن الشعوب ذات الهمم لا تعترض ولكن تبحث عن حلول لتحسين أوضاع قائمة، وأضاف " الفنون الحقيقة هي تصلح المجتمع وتنقل صورة للحياة حقيقية".

وتابع مستنكرا: "إلى متى تظل الدراما المصرية منفصلة عن الواقع، حتى جعلت الجمهور المصري يعزف عن مشاهدة هذه الأعمال الجديدة واللجوء إلى الدراما القديمة"، وتابع: "الدراما التي تصدر للناس حاليا تسبب في نتائج سلبية خطيرة ويجب أن يكون للرقابة دور في هذا".

وأضاف: المسلسلات التي تقلد الغرب تقليد أعمى مثل الأعمال التي تصدر العنف تخلق نحتاج سلبي في المجتمع وتساهم في زيادة الجريمة، أين دور الرقابة من هذا؟ ".

ووصف الفنان أحمد فؤاد سليم، الأعمال الفنية التي يتم إنتاجها حاليا بأنها أعمال غير ناضجة لأنها تنتج أثناء التأليف، وتابع:  "لا نريد مسلسلات نريد موضوعات من الحياة، أين دراما الأطفال والشباب الدراما التاريخية.. الدراما تجارة ولكنها وسيلة خطيرة  قد تسمم العقول والمجتمعات". 
 

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