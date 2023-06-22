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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. أشرف زكي: نسبة البطالة بين خريجي كليات ومعاهد الفنون وصلت إلى80%

الفنان أشرف ذكي
الفنان أشرف ذكي

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه من السهل عمل أقسام مسرح بجميع الجامعات، ولكن سنواجه مشكلة في سوق العمل، بعد التخرج، مشيرا الى ان المجال محدود جدا، مشيرا الى ان المطلب الأكبر للشباب هو التعيينات في أجهزة وزارة الثقافة، موضحا ان هناك بطالة بنسبة 80%‎ بين خريجي المعاهد والكليات المتخصصة.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة “الثقافة والهوية الوطنية” بالحوار الوطني، والتي تناقش سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، تحت عنوان “مستقبل الثقافة في مصر”.

وأضاف أشرف زكي، : الشباب يطالبون بتعيينات فى الثقافة لأن التعيينات متوقفة منذ سنوات، والبطالة وصلت ٨٠% بين خريجي تلك المعاهد والجامعات.

وتابع:"مسرح العرائس عدد أعضائه لا يتخطي ١٥ شخصا، وكذلك السيرك القومي عدد العاملين فيه قليل جدا، وكذلك فرقة رضا القومية، لذلك يجب فتح التعيينات، وألا نتعامل مع الفن كالوظائف الأخري لأن هناك ندرة في التخصصات، لا يمكن ان يعامل الفن مثل الوظائف الاخرى، نظرا لطبيعته الخاصة، مطالبا بالحصول على بعض الامتيازات كما الحال في قانون الشباب والرياضة الذي يمنح مراكز الشباب دعما 75%‎ على الخدمات، موضحا ان ذلك لو تم تطبيقه على دور المسارح، سيدعم الدور الذي تقوم به.

وشدد على أهمية معاملة المؤسسات الثقافية بالامتيازات الممنوحة لمراكز الشباب، لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الثقافية، مؤكدا أهمية التسويق لمصر من خلال الفنون، مشيرا الى ان السياحة بنيت من الاساس على الافلام التي روجت لها، مطالبا بتسهيل التصريحات والتراخيص الداعمة للفن وتفعيل نظام الشباك الواحد.

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