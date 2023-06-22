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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مؤتمر "حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" بالمركز القومى للبحوث

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

عقدت اليوم الخميس المؤسسة المصرية العربية للإستثمار والابتكار والتنمية الصناعية مؤتمرها  تحت عنوان  (حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء ) في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث. 

ويأتي ذلك تحت رعايه ورئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث و رئيس المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية.
 

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حضر المؤتمر فضيله الأستاذ الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلاميه ، الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركزللشئون العلميه والبحثية بالمركز القومى للبحوث ، دكتورة لمياء صديق أمين عام المؤتمر، دكتور محمد عيد سكرتير عام المؤتمر و نخبة من العلماء والخبراء من مصر في مختلف المجالات ( الزراعة، الصناعة ، الصحة ، الغذاء ،الاستثمار ، التعليم، الإعلام ،البيئة ، التجارة، الإبتكار )
يضم المؤتمر محاور عده منها :

١-تاثير المعاملات الهرمونية في مفرخات البلطي النيلي على صحة وسلامة الانسان و الاسماك 

٢- صحة وامراض الاسماك واثرها على الاداء الاقتصادي لمزارع الاسماك

٣-تحسين الظروف البيئية لانتاج اسماك بنظم صديقة للبيئة 

٤-الثروة الحيوانية والتغيرات المناخية.

٥- التحسين الوراثي لسلالات الابقار والجاموس المحلية

٦-الاهتمام بمراكز التلقيح الاصطناعي والمشاكل التناسليه فى المجترات

٧- سلامة  الأغذية ذات المصدر الحيواني.

ويأتى هذا المؤتمر لما  للثروة الحيوانية من اهميه كبيره تواجه العديد من الازمات والتي تستوجب ايجاد حلول سريعه وفعاله.

المؤسسة المصرية العربية للاستثمار التنمية الصناعية حماية الثروة الحيوانية سلامة الغذاء المركز القومى للبحوث Jobs Education

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