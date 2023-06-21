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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السفير اليابانى بالقاهرة فى زيارة لمتحف الزعفران بجامعة عين شمس

السفير اليابانى اثناء
السفير اليابانى اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس، أمس الثلاثاء بقصر الزعفران سفير اليابان بالقاهرة السيد أوكا هيروشى والسيدة حرمه ، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

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وقد قام السفير اليابانى والوفد المرافق لسيادته بزيارة  متحف  الزعفران برفقة الدكتور محمود المتيني والأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وقد أعرب السفير اليابانى عن سعادته بحفاوة الإستقبال، كما أشاد بالمحتويات الأثرية التى يضمها متحف الزعفران والتى تجمع بين التاريخ المصرى القديم والحديث .

يذكر أن متحف الزعفران يحتوى على  167 قطعة أثرية ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية منذ العصور المصرية القديمة وحتي العصر الحديث والتي تم اختيارها بعناية من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار منها متاحف كل من المصري بالتحرير وكفر الشيخ والفن الإسلامي وقصر المنيل والمركبات الملكية بالإضافة الى مجموعة من القطع الأثرية من الناتجة من أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية لجامعة عين شمس والعاملة بمنطقة عرب الحصن، وبعض من مقتنيات الجامعة ممثلة في مجموعة من ورق البردي والعملة من العصور اليونانية والرومانية والإسلامية، وكذلك مخطوطات تراثية من مقتنيات مكتبة الجامعة.

 

السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس3
السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس3
السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس2
السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس2
السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس1
السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس1
السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس
السفير اليابانى بالقاهرة اثناء زيارة متحف الزعفران بجامعة عين شمس
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس قصر الزعفران سفير اليابان أوكا هيروشي الدكتور ايمن صالح Jobs Education

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