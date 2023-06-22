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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدنيا إيه.. ويجز يطرح أحدث أغانيه قبل حفل التجمع الخامس

ويجز
ويجز

طرح منذ قليل مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة الدنيا إيه، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية الدنيا إيه من كلمات وألحان ويجز وهي أغنية تنتمى لنوعية أغاني الراب التى اشتهر بها ويجز منذ دخوله الوسط الفني.

ومن المفترض أن يقدم ويجز هذه الأغنية للمرة الأولى فى حفلته المنتظره مساء غد الجمعة بالتجمع الخامس، وهو ما جعله يقوم بالترويج لها عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 


 

 

تفاصيل حفل ويجز

ويستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم الجمعة 23 يونيو 2023، وفى أولى مفاجأت الحفل التى كشفتها الشركة المنظمة مشاركة فريق ديسكو مصر والمطربة دينا وائل فى الحفل وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

طرحت الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب ويجز التذاكر عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى بيع التذاكر الأونلاين.

التذاكر تم طرحها بثلاث فئات مختلفة الأولى منها بسعر 1000 جنيه أما الثانية بـ750 جنيه والثالثة بسعر 500 جنيه.

وأكد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أنه تم سداد مبلغ 215 ألف جنيه من قبل الشركة المنظمة لحفل ويجز بالتجمع الخامس، وذلك استعداد لإقامتها فى موعدها المحدد يوم 23 من الشهر الجاري.

وأضاف عبدالله أن هذا المبلغ الذى تم سداد لخزينة النقابة ما هو إلا رسوم إقامة الحفل، لذلك تم طرح التذاكر بشكل رسمي عبر إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر أونلاين.
 

ويجز مطرب الراب ويجز الدنيا إيه

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