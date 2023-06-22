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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير سياسي: العلاقات المصرية الهندية وصلت لمستوى متميز.. وزيارة السيسي أكبر دليل

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إنشاء مصر وحدة خاصة بالهند لبحث مقترحات التعاون معها، يعكس العديد من الأمور، منها أن هناك علاقات قوية حقيقية، ومكاسب متبادلة في العلاقات المصرية الهندية، بمعنى أن مصر تتعامل مع دولة لها خصوصية في النظام العالمي.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن العلاقات المصرية الهندية وصلت لمستوى مميز، لا ينطوي فقط على مكاسب ضخمة للطرفين، ولكن أن هناك علاقات حقيقية بين الطرفين، ويوجد مجالات حقيقية للتعاون، لافتا إلى أن الهند تحولت لبديل هام للواردات المصرية من القمح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد أن كان هناك اعتماد على روسيا وأوكرانيا، إذ أصبح هناك شراكة استراتيجية بين الطرفين.

وتابع مدير مركز الأهرام، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند أيضا كان لها وضع خاص، إذ أن الرئيس السيسي كان هو الضيف الوحيد في يوم الجمهورية، وضيف شرف يتم الاحتفال به، وكل هذه الأمور تشير للخصوصية الكبيرة بين الدولتين، فضلا عن أن الهند هي عضو في مجموعة العشرين ومجموعة البريكس، وبالتالي القوة الآسيوية هي مداخل مهمة لتعزيز منافذ مصر في النظام العالمي.

النظام العالمي مصر مجموعة البريكس الرئيس السيسي روسيا أوكرانيا

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