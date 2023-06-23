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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة ل صدى البلد..وزير الصحة يوجه بمتابعة حالة الطفل اكثم وعلاجه على نفقة الدولة

صدى البلد

استجابة عاجلة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان لما تم نشره نشره بموقع صدى البلد تحت عنوان " أب يناشد وزارة الصحة بإجراء عملية بالحوض لنجله الكفيف" وافاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بأن المريض لا يوجد عنده  اي مشكله مع التامين الصحي اطلاقا وبالفعل يوجد لديه جوابات تحويل لاجراء العمليه بمستشفي ابو الريش الياباني وبالفعل تم عمل ٤ عمليات ولكن طبيب التخدير رفض إدخاله العمليات بحجه ان الطفل يعاني من تشنجات
وان المشكله بمستشفى ابو الريش الياباني وقد تم التواصل مع دكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة  القاهرة وتفضل سيادته بمتابعة الحالة وتم تحديد ميعاد الساعه 8 صباحا بمستشفي الاطفال الياباني لعمل اللازم  .

جاء ذلك بعدما ناشد المواطن على منير مصباح، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، المسئولين بوزارة الصحة الموافقة على إجراء عملية بالحوض لنجله الكفيف على نفقه الدولة.

ويقول فى رسالته : نجلي " اكثم" يبلغ من العمر ٥ أعوام، يعاني من شلل دماغي كما إنه كفيف، وهو الآن بحاجه الى إجراء عمليه بالحوض، على نفقة الدولة لعدم قدرتي على تحمل تكاليف العملية فأنا رجل على باب الله ويادوب بقدر اوفر تكاليف المعيشة.

مناشد المسئولين النظر اللي حالة نجله المريض بعين الرحمة والموافقة على إجراء عمليه بالحوض في اقرب وقت ممكن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أبو الريش الياباني التأمين الصحي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة المكتب الإعلامي على نفقة الدولة

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