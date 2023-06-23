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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة ل صدى البلد.. الكهرباء ترد على شكوى أهالي قرية ميت فارس بالدقهلية

صدى البلد

في استجابة سريعة لما تم نشره في موقع " صدى البلد" تحت عنوان " أهالي قرية ميت فارس بالدقهلية يشكون من عمود ضغط مائل يعرض حياتهم للخطر" حيث تم التواصل من مكتب المتابعة والاتصال السياسي مع الادارة المختصة وتم الإفادة بأن العمود كان علي مغذي قديم وتم الغاء الخط والعامود ليس عليه تيار وسيتم رفع العامود وادخاله المخازن لتلافى أسباب الشكوى.

جاء ذلك بعدما سادت حالة من الغضب والخوف بين أهالي قرية ميت فارس  _مركز بني عبيد - التابعة لمحافظة الدقهلية ، بسبب عمود ضغط مائل ويسقط منه الأسلاك يحدث منه ماس كهربائي ، يعرض حياة المواطنين والأطفال للصعق الكهربائي.

يقول المواطن عماد إبراهيم ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نستغيث نحن سكان قرية ميت فارس  _مركز بني عبيد - التابعة لمحافظة الدقهلية ، من وجود عمود ضغط مائل ويسقط منه الأسلاك يحدث منه ماس كهربائى  يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الصعق بالكهرباء قرية ميت فارس يعرض حياتهم للخطر مكتب المتابعة والاتصال السياسي

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