عمود كهربائي بمنتصف الطريق يزعج سكان قرية خزام بقنا

استغاث سكان شارع شارع خزام الشرقي القريب من السوق القديم بمحافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين بالكهرباء لنقل عمود كهربائي بمنتصف الطريق يعيق حركة المارة.

ويقول محمد يوسف احد الأهالي المتضررين في رسالته : هناك عمود كهربائي موجود في منتصف الشارع المتفرع من شارع خزام الشرقي القريب من السوق القديم لانه يعمل اعاقه في الشارع أمام سنتر جوري .

لذلك فنحن نرجوا من الساده المسؤلين من شركه الكهرباء التابعه الي محافظه قنا بتحويل عمود الكهرباء الموجود في منتصف الشارع لتسهيل حركة السير ورفع العناء عن المواطنين.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.