عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر منصة UMS للأقسام الأتية :

قسم علم النفس.
قسم الإرشاد السياحي.
قسم الإرشاد السياحي (فرنسي).

txt

خبير: الجامعات المصرية تحرص على توفير أدوات لجذب تعليم الكبار

txt

تعليم الكبار: دمج التكنولوجيا بالتعليم ضرورة لا غنى عنها

واوضحت ان للاطلاع على النتائج ، يرجى الدخول على الروابط التالية:

https://ums.asu.edu.eg

وكانت قد أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات  الفصل الدراسي الثاني بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، تزامنا مع آخر يوم في انتهاء الامتحانات ،
التى أجريت تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ،ا.د حنان كامل عميدة الكلية،وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واشتملت النتائج الأقسام التالية :
المكتبات والمعلومات،
اللغة العبرية وآدابها،
اللغة الإنجليزية وآدابها، 
اللغة الفرنسية وآدابها،
نظم المعلومات الجغرافية،
الدراسات الفلسفية، الحضارة واللغات الأوروبية القديمة،
الدراما والنقد المسرحي،
اللغات الشرقية وآدابها  (جميع الشعب)، الآثار ( جميع الشعب).

وكذلك تم إعلان نتائج البرامج المميزة : الدراسات العبرية والاسرائيلية، الدراسات الانجليزية البينية، والجيوماتكس.

كلية الاداب جامعة عين شمس نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى منصة UMS قسم علم النفس قسم الإرشاد السياحي قسم الإرشاد السياحي فرنسي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

موضوعات متعلقة

إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية المصرية

فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023.. تفاصيل

التطوير مستمر وفقا لاحتياجات سوق العمل| خبراء يكشفون دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الشاملة.. وأهمية تقدير هدفه السامي وتحسين نظرة المجتمع تجاهه.. وأسباب تقدمه بالتصنيفات العالمية

خبير: الاستثمار في تحسين التعليم الفني استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ