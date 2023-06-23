إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر منصة UMS للأقسام الأتية :
قسم علم النفس.
قسم الإرشاد السياحي.
قسم الإرشاد السياحي (فرنسي).
واوضحت ان للاطلاع على النتائج ، يرجى الدخول على الروابط التالية:
https://ums.asu.edu.eg
وكانت قد أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، تزامنا مع آخر يوم في انتهاء الامتحانات ،
التى أجريت تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ،ا.د حنان كامل عميدة الكلية،وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
واشتملت النتائج الأقسام التالية :
المكتبات والمعلومات،
اللغة العبرية وآدابها،
اللغة الإنجليزية وآدابها،
اللغة الفرنسية وآدابها،
نظم المعلومات الجغرافية،
الدراسات الفلسفية، الحضارة واللغات الأوروبية القديمة،
الدراما والنقد المسرحي،
اللغات الشرقية وآدابها (جميع الشعب)، الآثار ( جميع الشعب).
وكذلك تم إعلان نتائج البرامج المميزة : الدراسات العبرية والاسرائيلية، الدراسات الانجليزية البينية، والجيوماتكس.