صبح يذوب على السرير .. مجموعة شعرية جديدة بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة الشعرية (صبح يذوب على السرير)، تأليف: أحمد يوسف داود.
ومن أجواء المجموعة:
سأبوح في وجع لكل قطاي باسم الشام:
يا سرب القطا إن البوادي مهلكات...
لا تَرد يا طيرُ ماءً غير مائك..
أنت مصيدة الكمائن..
أنت في غدر
فلملم من فم النجوى أنيني!
إني أليف مواجعي من ألف دهر:
كلما ناديت أهلاً جاءني القتلى عُراة
يسألون القلب عن عرب..
فيأخذني السؤال إلى الجنون.
المجموعة الشعرية (صبح يذوب على السرير)، تأليف: أحمد يوسف داود، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.