صبح يذوب على السرير .. مجموعة شعرية جديدة بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة الشعرية (صبح يذوب على السرير)، تأليف: أحمد يوسف داود.

ومن أجواء المجموعة:

سأبوح في وجع لكل قطاي باسم الشام:

يا سرب القطا إن البوادي مهلكات...

لا تَرد يا طيرُ ماءً غير مائك..

أنت مصيدة الكمائن..

أنت في غدر

فلملم من فم النجوى أنيني!

إني أليف مواجعي من ألف دهر:

كلما ناديت أهلاً جاءني القتلى عُراة

يسألون القلب عن عرب..

فيأخذني السؤال إلى الجنون.

المجموعة الشعرية (صبح يذوب على السرير)، تأليف: أحمد يوسف داود، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.