أسطورة الشوباكابراس.. رواية بوليسية لحكاية من 100 عام

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" رواية (أسطورة الشوباكابراس)، تأليف: بيبي بيلايو بيتان، رسوم: أليكس بيلايو، ترجمة: عبد الفتاح عرموش.

تتحدث هذه الرواية عن وحش غريب الأطوار ظهر قبل مئة عام في مدينة بركي في تشيلي يقتل الحيوانات الغريبة الموجودة في القرية؛ على أن الكاتب لم يوضح واقعية أحداثها من خرافيتها وخياليتها، إذ الحكاية مزيج من الأسلوب الخيالي والتشويق البوليسي.

يتبرع أحد الشباب لمعرفة المجرم بحق الحيوانات، حتى ينجح بذلك وينال لقب البطل مع ابن عمه، في نهاية الأسطورة يظن "ريكي" بطل الرواية أن القاتل هو الطبيب البيطري الذي يعترف بدوره بأنه من أقدم على الكثير من حوادث القتل. لكن في النهاية تبين وجود قاتل آخر.

فهل هذا هو الشوباكابراس؟

رواية (أسطورة الشوباكابراس)، تأليف: بيبي بيلايو بيتان، رسوم: أليكس بيلايو، ترجمة: عبد الفتاح عرموش، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.