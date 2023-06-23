شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

طاردت شائعات الانفصال كل من محمد فراج وبسنت شوقي بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، رغم ظهورها سويا في أكثر من حدث فني واجتماعي مؤخرا.

شغلت قصة حب وزواج محمد فراج وبسنت شوقي الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان ارتباطهما مرورا بالخطبة والزواج، ومشاركتهما في أعمال سويا.

ورفضت الممثلة داليا شوقي شقيقة بسنت شوقي التعليق على هذه الشائعات في تصريحات صحفية لها خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تقضي فيه الأخيرة وقتا ممتعا في المغرب.

ونشرت بسنت شوقي خلال الأيام الماضية عدد من الصور لها مع الفنانة غادة عادل في مراكش، ولم تنشر أي صورا مع زوجها محمد فراج منذ تواجدهما في دبي مؤخرا.

في الوقت نفسه يستعد محمد فراج لعرض فيلمه الجديد “فوي فوي"، شهر يوليو المقبل، ومن ناحية اخري يستانف محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل بطن الحوت.

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وكان مقررا عرضه خلال شهر رمضان الماضي، ثم تم تأجيله، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

وشاركت بسنت شوقي رمضان الماضي، مع فريق مسلسل “خيانة مشروعة” الذي قام ببطولته كل من ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، وتنتظر عرض مسلسل بنون الذي انتهت من تصويره منذ فترة.

ولم تعلق بسنت شوقي أو محمد فراج على شائعات انفصالهما حتى الآن، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.