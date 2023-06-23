بوسكيتس يلحق بـ ميسي في إنتر ميامي

أكد تفرير صحفي، وصول مفاوضات إنتر ميامي الأمريكي مع سيرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة، إلى مراحلها النهائية.



وينتهي عقد بوسكيتس مع برش في 30 يونيو الجاري، ويحق له الانضمام مجانا لأي نادٍ في الصيف الحالي.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بوسكيتس سيوقع عقدا مع نادي إنتر ميامي الأمريكي لمدة موسمين ونصف، بعدما وصلت المفاوضات مراحلها النهائية.



وأضافت أن بوسكيتس تلقى عروضا مغرية من الدوري السعودي، ولكنه استقر في النهاية على اختيار إنتر ميامي.



ولفتت أن انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي لعب دورا كبيرا في عملية انضمام قائد برشلونة للنادي الأمريكي.



وسبق وأن زامل بوسكيتس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة لسنوات طويلة.