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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من الاسكندرية..

الحركة الوطنية يعقد اجتماعا للشباب ويدشن مبادرات مجتمعية| صور

صدى البلد

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية اجتماعاً لبحث أهمية تفعيل دور الشباب  في الحياة الحزبية والسياسية ودعم تمكينهم في المواقع التنظيمية داخل الحزب لتجديد الدماء واتاحة الفرصة لهم لتولي المواقع القيادية .


جاء ذلك في اجتماع امانة الشباب للحزب بمحافظة الاسكندرية والتي عقدت أول إجتماع لها برئاسة إسلام محمد امين شباب المحافظة وذلك بعد قرار تكليفه بتولي منصب أمين شباب المحافظة لوضع خطه مستقبلية نصف سنوية لأمانة الشباب .

وقال اسلام محمد ان المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من الفعاليات والانشطة الميدانية والرحلات الترفيهية والدورات التدريبية التي تجذب اكبر قدر ممكن من شباب المحافظة مضيفاً ان عمل الامانة خلال المرحلة القادمة سوف تتضمن عقد عدد من الندوات ومبادرات مجتمعية تساهم بشكل كبير في خدمة اهالي المحافظة.

واضاف امين شباب الاسكندرية ان اي نشاط ندشنة يستهدف في المقام الاول خدمة الوطن وإبراز الدور الذي يقع على عاتق الشباب والحزب في مواجهة التحديات والقضايا التي تشغل بال الراي العام  بما يحقق جانب كبير من التفاعل المطلوب مع الشباب وقضاياهم ويحقق ايضا المشاركة الإيجابية والفعالة بما يتوافق مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل والامل في غد افضل .

 

ورحب اسلام محمد امين الشباب بالاسكندرية بالانضمام للحزب تحت قياده اللواء رءوف السيد علي رئيس الحزب وأحمد الهلباوي امين عام المحافظة ومروة هيبة مساعد الأمين العام وأمين التنظيم .
وتناول الاجتماع النقاش في جميع الأمور التي تخص شباب الحزب وجذب اكبر عدد للانضمام بأمانة الإسكندرية كما قدم أمين الشباب التشكيل النهائي وعرضه علي الأمين العام للعرض والموافقة عليه والاستعداد لعيد الاضحي المبارك والفاعليات القادمة . 

حزب الحركة الوطنية الحركة الوطنية الحياة الحزبية

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