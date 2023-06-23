مزقوا المصاحف وأحرقوها.. إسرائيليون يدنسون مسجداً في عوريف

نشرت وسائل إعلام عبرية، اقتحام مستوطنون إسرائيليون لمسجداً في قرية عوريف الفلسطينية وذلك برفقة كلب ثم قاموا بتمزيق المصاحف وحاولوا احراقها.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” فقد شوهد مستوطنون مقنعون من مستوطنة “يتسهار” وهم يدمرون مسجداً في قرية عوريف، ويدنسون المصاحف ويمزقونها ويلقونها على الأرض كما وحاولوا إحراقها.

ويأتي الاعتداء على المسجد ضمن موجة اعتداءات عنيفة لمئات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال على قرى وبلدات رام الله ونابلس.

واعتدى مئات المستوطنين على بلدات عوريف وترمسعيا وبيت أمر وحوارة، وأحرقوا العشرات من المنازل والسيارات وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.

وأدان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل “توم نيدس” اعتداءات المستوطنين، التي قاموا بها في الأيام الأخيرة، قائلاً: “نحن لا نقبل ما حدث في الأيام الأخيرة في القرى الفلسطينية، ولن نقف مكتوفي الأيدي ومشاهدة عنف المستوطنين”.

وشوهد المستوطنون وهم يسيرون في شوارع القرية ويشعلون النار في سيارات الفلسطينيين ومنازلهم، دون تواجد قوات الجيش أو شرطة تل ابيب.

