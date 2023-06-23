محمد رمضان في ظهور جديد عبر السوشيال ميديا.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر محمد رمضان بجانبه كوب من القهوة، وعلق علي الصورة، كاتبًا: “جمعة مباركة .. يومكم مليان نجاح و اخبار حلوة”.

وتصدر اسم الفنان محمد رمضان محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب قرار محكمة الامور المستعجلة بالحجز على فيلا الفنان بمدينة 6 اكتوبر بسبب امتناعه عن سداد الرسوم القضائية وقدرها 9 ملايين جنيه.

وقرّر قاضي الأمور المستعجلة والتنفيذ بالجيزة، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

وجاء التنفيذ بالحجز على 27 تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، وامتنع "رمضان" عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجار دراسته أمنيًا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.