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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبرص تعتزم شراء دبابات إسرائيلية قديمة | تفاصيل

قبرص تعتزم شراء دبابات
قبرص تعتزم شراء دبابات إسرائيلية قديمة

كشف مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" أن تل أبيب تبيع مئات دبابات الـ"ميركافا" القديمة للجيش القبرصي، كما أكّد مصدر من نيقوسيا عن إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص.

وذكرت المعلومات أنّه من بين أحد الخيارات التي تمّت إثارتها خلال تلك المناقشات أن قبرص ستشتري دبابات "ميركافا" من إسرائيل ثم تقوم بإرسال الدبابات القديمة الروسية الصنع التي لديها إلى أوكرانيا، وفي الأثناء نفت المصادر القبرصية أن تكون هذا هي النيّة.


يُشار إلى أنّه في الأسبوع الماضي قال رئيس قسم تنسيق الصادرات في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يائير كولاس، في مقابلة مع صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية اليومية، إن إسرائيل تجري مفاوضات مع دولتين، أحدهما أوروبية، بشأن بيع دبابات "ميركافا" القديمة التي تم تنسيقها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشار كولاس إلى أنّه في حال تنفيذ هذه الصفقة، فسيكون هذا بمثابة أول بيع إسرائيلي لدبابة "ميركافا" لدولة أوروبية، في الوقت الذي رفضت وزارة الدفاع تسمية الدولة التي كان يشير إليها كولاس.

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