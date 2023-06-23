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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل أنشأت 7 بؤر استيطانية جديدة منذ عملية عيلي

يديعوت أحرونوت: إسرائيل
يديعوت أحرونوت: إسرائيل أنشأت 7 بؤر استيطانية جديدة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، أن ما لا يقل عن 7 بؤر استيطانية أقيمت في مناطق الضفة الغربية منذ الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي عند مستوطنة عيلي وأدت لمقتل 4 مستوطنين.

وبينت الصحيفة، أن هذه الخطوة من المستوطنين نفذت بعلم من المستوى السياسي بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه البؤر أقيمت في مناطق رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل، مؤكدة أنه منذ الهجوم قرب مستوطنة عيلي، توجه مئات المستوطنين إلى بؤرة افيتار الاستيطانية، ولا يزالون هناك بموافقة المستوى السياسي.


ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل إعلان نتنياهو عن بناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي، وبعد أيام من المصادقة على خطط لبناء 4500 وحدة استيطانية، رغم الانتقادات الدولية الشديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله: "قد تجد إسرائيل نفسها معزولة سياسيًا إذا استمر الوضع على هذا النحو".

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