عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 شروط لـ حيازة الحيوانات الخطرة في القانون الجديد .. تعرف عليها

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

تضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،  حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة.

اشترط القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:

_  ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

_تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.

_ تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.

_إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.

_ السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.

 _حظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.

الكلاب المرخصة حيازة الكلاب حائز الكلب حياة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

كاش مايوه شيفون .. أمينة خليل تثير الجدل من المالديف

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

مهاجم الأهلي القادم محترف فى سويسرا .. فرج عامر يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الحقوا الفنانة عملت حادثة| القصة الكاملة لشائعة ياسمين أيمن من الموت للحياة

روسيا .. حاكم روستوف يدعو السكان للبقاء في منازلهم بعد تمرد فاجنر

بعد خبر وفاتها.. الفنانة ياسمين أيمن : معنديش عربية ومش أنا صاحبة الحادثة

رئيس مدينة الصالحية الجديدة: لدينا 430 مصنعا منهم الأول على العالم في الإنتاج والتصدير| فيديو

نظير مبلغ ضخم ...الدوري الإنجليزي يهدد بقاء مصطفى محمد في نانت الفرنسي

عظمة على عظمة.. جابر القرموطي يشيد بالمشروعات المقامة في مدينة الصالحية الجديدة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة المنيا تقدم «طق طق ابن الغابة» على مسرح المحافظة|صور

ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

فيديو

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ