6 شروط لـ حيازة الحيوانات الخطرة في القانون الجديد .. تعرف عليها

تضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة.

اشترط القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:

_ ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

_تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.

_ تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.

_إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.

_ السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.

_حظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.